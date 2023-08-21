Программа «Давай поженимся» выйдет в эфир 28 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Первого канала». В новом сезоне будут использовать искусственный интеллект: он даст советы ведущим Розе Сябитовой и Ларисе Гузеев, а также будет делать прогнозы относительно возможных союзов.

О возвращении шоу стало известно в июле. Ведущая шоу Лариса Гузеева отметила, что новые выпуски «будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений». «Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать», — отметила она.

Шоу перестали транслировать в феврале 2022 года. Тогда пресс-служба «Первого канала» сообщила, что сетка вещания будет меняться в пользу программ общественно-политической направленности.