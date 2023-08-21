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21.08.2023 в 11:50

«Голос. Уже не дети»: «Первый канал» покажет новую версию музыкального шоу

В проекте будут задействованы исполнители, которые ранее принимали участие в любом из десяти прошлых сезонов детского «Голоса»

«Первый канал» начал съёмки новой версии шоу «Голос» под названием «Голос. Уже не дети». Это формат «Всех звёзд», в проекте задействованы те исполнители, которые ранее уже принимали участие в любом из десяти прошлых сезонов детского «Голоса». Скоро проект стартует в эфире телеканала. Об этом сообщается на сайте «Первого канала».

Наставниками команд «Голос. Уже не дети» станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. Вести проект будет Яна Чурикова.

Среди участников нового «Голоса» — победители и финалисты разных сезонов, в том числе Данил Плужников, Ярослава Дегтярёва, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская.

«Голос» — российское развлекательное вокальное шоу талантов. Это российская версия формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. В эфире «Первого канала» программа выходит с октября 2012 года. С 2014 года также проводится детский аналог «Голос. Дети», с 2018 года — «Голос. 60+».

В июле сообщалось, что в эфир «Первого канала» вернётся шоу «Давай поженимся!». Ведущая телепередачи Лариса Гузеева отметила, что новые выпуски «будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений».

Первый канал Golos «Голос. Уже не дети»
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