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25.10.2019 в 16:05

Закрытый плеер Moonwalk «утащил» за собой два пиратских провайдера

Они также закрылись после прекращения его работы

Закрытие стримингового плеера Moonwalk, который поставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, повлекло за собой «крушение» еще двух пиратских провайдеров в стране и СНГ — HDGO и Kodik.

Как сообщает Group-IB, Kodik потерял 8 тыс. из 17 тыс. сериалов, а HDGO до закрытия содержал 25 тыс. картин. Компания уверена, что закрытие Moonwalk поможет сдержать пиратский бизнес в России. Но, как поясняют эксперты, на доходные места закрытых крупных игроков придут другие.

Также пиратский рынок, скорее всего, в ближайшее время ожидает реорганизация, поскольку уничтожены не все его участники.

Дмитрий Тюнькин, заместитель руководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB:

Наблюдая обострившуюся борьбу с CDN-хранилищами контента, пираты ищут новые способы монетизации. Освободившаяся ниша, по прогнозам экспертов Group-IB Anti Piracy, на первых порах будет занята агрегаторами пиратского контента. Так специалисты компании отмечают резкий рост инсталляций плеера от CDN-агрегатора YOHOHO.

Этот сервис не является пиратским CDN-провайдером, он лишь агрегирует фильмы и сериалы с оставшихся на плаву пиратских CDN и выдает пользователю искомый контент через свой плеер. После того, как «большая тройка» прекратила свою деятельность, пользователи обратили внимание на плеер, хотя он и ранее присутствовал на страницах порталов. Это привело к росту количества размещений плеера YOHOHO. Очевидно, пираты пытаются «закрыть дыры», возникшие из-за отключённых CDN.

О том, что заблокированы серверы плеера, которым пользовались 80% российских пиратов, стало известно 22 октября.

Group-IB Moonwalk HDGO Kodik
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