Заблокированы серверы плеера, которым пользовались 80% российских пиратов

В Нидерландах заблокированы серверы стримингового плеера Moonwalk, 80% пользователей которого составляли российские пираты, сообщает издание TorrentFreak. Как отчиталась международная компания Group-IB, разработчики CDN-сервиса в основном русскоязычные.

«Нелегко предпринимать какие-либо юридические действия против провайдеров CDN для владельцев авторских прав в России, поскольку CDN — это сеть серверов, которые в большинстве случаев сейчас расположены за ее пределами», — рассказал замруководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Дмитрий Тюнькин.

Существование CDNне позволяло блокировать отдельные домены и сайты, поскольку пираты регистрировали множество их. Тюнькин считает, что создание таких сервисов спонсируют владельцы онлайн-казино и букмекерских контор, которые размещают на пиратских сайтах свою рекламу.

С 1 октября в России прекратил действовать антипиратский меморандум, который был подписан интернет-компаниями и производителями контента в ноябре прошлого года.

Первоначально документ должен был проработать до 1 сентября, но стороны договорились продлить его действие на месяц. За это время заинтересованные участники рынка должны были подготовить и представить Государственной думе поправки в антипиратский закон.