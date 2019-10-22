Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.10.2019 в 16:15

Заблокированы серверы плеера, которым пользовались 80% российских пиратов

Из России этот сервис заблокировать не представлялось возможным

Depositphotos

В Нидерландах заблокированы серверы стримингового плеера Moonwalk, 80% пользователей которого составляли российские пираты, сообщает издание TorrentFreak. Как отчиталась международная компания Group-IB, разработчики CDN-сервиса в основном русскоязычные.

«Нелегко предпринимать какие-либо юридические действия против провайдеров CDN для владельцев авторских прав в России, поскольку CDN — это сеть серверов, которые в большинстве случаев сейчас расположены за ее пределами», — рассказал замруководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Дмитрий Тюнькин.

Существование CDNне позволяло блокировать отдельные домены и сайты, поскольку пираты регистрировали множество их. Тюнькин считает, что создание таких сервисов спонсируют владельцы онлайн-казино и букмекерских контор, которые размещают на пиратских сайтах свою рекламу.

С 1 октября в России прекратил действовать антипиратский меморандум, который был подписан интернет-компаниями и производителями контента в ноябре прошлого года.

Первоначально документ должен был проработать до 1 сентября, но стороны договорились продлить его действие на месяц. За это время заинтересованные участники рынка должны были подготовить и представить Государственной думе поправки в антипиратский закон.

Group-IB CDN-сервис
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.