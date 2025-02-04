Закредитованность россиян снизилась впервые с 2022 года

Общий объем кредитов, выданных россиянам в декабре 2024-го, сократился на 192 млрд руб. и составил 36,9 трлн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Показатель снизился впервые с мая 2022 года.

Как пояснил изданию основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, снижение показателя означает, что в декабре граждане погасили больше долгов, чем набрали новых займов. Закредитованность населения начала снижаться, «хотя пока и незначительно», сказал эксперт.

В Банке России уточнили, что основное сокращение произошло за счет уменьшения задолженности по необеспеченным ссудам — на 271 млрд руб. При этом ипотека и автокредиты продолжили расти. Такое замедление связано с жесткой денежно-кредитной политикой и ограничениями на выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, на снижение темпов кредитования повлияло отсутствие масштабной господдержки ипотеки после июля 2024 года.

«Замедление кредитования в России можно считать положительной тенденцией потому, что на этом фоне ожидается охлаждение инфляции в стране. Для этого ЦБ и ужесточал монетарную политику и условия выдачи займов», — объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По прогнозам эксперта, тренд по замедлению кредитования сохранится как минимум до второй половины 2025 года. Сокращение объемов кредитования — положительный сигнал, поскольку оно помогает сдерживать рост цен и стабилизировать экономику.

По данным НБКИ, в декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 140,2 тыс. руб. Это на 1,6% меньше, чем в ноябре, и самое низкое значение показателя за весь прошлый год.