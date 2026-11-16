ВТБ и Wildberries запустили пилот мультибанкинга

ВТБ и маркетплейс Wildberries запустили пилотный сервис мультибанкинга. Он позволяет клиентам-физлицам ВТБ и «WB Банка» просматривать информацию о счетах и вкладах в обеих кредитных организациях, а также переводить деньги между ними без перехода в другое приложение. Об этом сообщили в пресс-службе RWB.

Новый функционал будет доступен только с согласия пользователя. Клиенты смогут самостоятельно выбирать, к каким счетам предоставить доступ.

На первом этапе пользователи смогут видеть баланс кошелька Wildberries в приложении «ВТБ Онлайн» и переводить деньги между своими счетами через Систему быстрых платежей (СБП). В кошельке маркетплейса, в свою очередь, можно будет просматривать счета, баланс, вклады и накопительные счета в ВТБ. В дальнейшем планируется добавить историю операций и другие функции.

Для участия в пилоте клиентам Wildberries потребуется полностью верифицированный банковский счет и последние версии приложений обоих банков. По оценке заместителя председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, потенциальная аудитория сервиса составляет десятки миллионов человек.

ВТБ также тестирует мультибанкинг с «Т-Банком» и «Альфа-банком» на основе технологии открытых API. Кроме того, с весны 2025 года банк развивает аналогичный проект со «Сбером» для корпоративных клиентов.

В мае 2026 года ВТБ и RWB, владеющая Wildberries, объявили о стратегическом партнерстве. Первый этап сделки предусматривает приобретение ВТБ не менее 5% «WB Банка» и миноритарных долей в других финтех-активах группы. В ноябре ВТБ начал подготовку к дополнительной эмиссии акций для финансирования сделки.