В России сократился средний размер потребкредита

В декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 140,2 тыс. руб. Это на 1,6% меньше, чем в ноябре, и самое низкое значение показателя за весь прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний чек потребкредита сокращается шесть месяцев подряд. К январю он упал на 5,3%, к июню — на 22,8%. Это следствие жесткой денежно-кредитной политики Центробанка РФ по охлаждению кредитного рынка.

Наибольший средний размер потребкредитов, выданных в декабре, зафиксирован в Москве (218,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (187,7 тыс. руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (182,7 тыс. руб.), Челябинской (178,5 тыс. руб.) и Московской (169,4 тыс. руб.) областях.

Сильнее всего средний чек кредита упал в Нижегородской области (на 33,5%), Якутии (на 32%), Новосибирской (на 30,7%) и Иркутской (на 30,1%) областях, а также в Пермском крае (на 29,7%), Москве (на 29,3%) и Подмосковье (на 29,1%).

Ранее стало известно, что в четвертом квартале прошлого года объем выданных потребительских кредитов в России сократился на 51,4% по сравнению с третьим кварталом и составил 0,79 трлн руб. Это самый низкий квартальный показатель за весь 2024 год.