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21.11.2024 в 11:10

В России хотят ввести запрет на письма к властям с зарубежных e-mail

Такой законопроект одобрен в первом чтении

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Жителей РФ хотят обязать использовать только электронные адреса в российской доменной зоне при обращении в государственные и региональные органы власти. На письма с доменов, зарегистрированных за рубежом, ответа не будет. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении, пишут «Известия».

Цель инициативы — уменьшить число спам-рассылок и защитить информацию государства и россиян. Иностранными электронными адресами, в частности, пользуются хакеры для совершения атак на информационную инфраструктуру органов власти.

Авторы законопроекта отмечают, что доля обоснованных и не содержащих спам‑рассылки обращений, которые приходят с иностранных почтовых адресов, составляет всего 5%. А использование e-mail, зарегистрированных в недружественных странах, не отвечает требованиям российского законодательства о защите информации.

Некоторые ведомства уже ограничивают обращения с зарубежных e-mail. Например, ФНС с апреля 2022 года блокирует сообщения, поступающие с электронных почт США и стран Евросоюза. С мая 2024 года письма с иностранных доменов не принимают российские суды.

Госдума законопроект Электронная почта
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