В законопроект о платформенной экономике не вписали интеллектуальные права

Из новой версии законопроекта о платформенной экономике убрали правообладателей программного обеспечения, книг, музыки и видеоконтента. Также требования документа теперь не распространяются на продажу товаров под собственной торговой маркой, пишет «Коммерсантъ».

В 2024 году игроки рынка попросили председателя правительства Михаила Мишустина учесть в законопроекте их предложения по борьбе с контрафактной продукцией на маркетплейсах. В частности, речь шла о реализации в IT-системах онлайн-площадок подтвержденных учетных записей правообладателей, а также добавлении функционала для подачи обращений о нарушениях.

Сейчас авторы инициативы сосредоточены на неохваченных законодательством аспектах. После анализа работы новых правил могут рассмотреть дополнительные меры.

Участники рынка считают, что новая версия законопроекта грозит еще большим развитием контрафакта. Например, в книжной отрасли проблема в большей степени касается Wildberries: правообладатель может подать жалобу на карточку товара, но не на продавца. В итоге маркетплейс блокирует карточку, но пираты делают взамен новые.

В ноябре 2024 года стало известно о смягчении законопроекта о платформенной занятости. Сообщалось, что из документа уберут часть спорных пунктов, в том числе требования к скоропортящимся товарам.