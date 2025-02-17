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18+
17.02.2025 в 09:20

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите граждан от кибермошенников

Россияне смогут отказываться от рекламных обзвонов и спам-рассылок

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Документ был размещен в электронной базе нижней палаты парламента 15 февраля.

Законопроект предусматривает обязательную маркировку звонков, чтобы пользователь мог видеть название организации и понимать, звонит ему мошенник или легальная компания. Согласно документу, абоненты также получат возможность устанавливать запрет на входящие международные звонки и отказываться от рекламных обзвонов и рассылок, осуществляемых без их предварительного согласия.

Инициатива также вводит меры по защите аккаунтов на «Госуслугах» (в частности, меры по защите от быстрой смены пароля на портале) и запретит государственным органам и банкам общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Кроме того, абонент сможет запретить оформление сим-карт без личного присутствия, а в России появится база голосов мошенников, работающая на основе государственной информационной системы «Антифрод».

По данным Роскомнадзора, в 2024 году было выявлено 135 случаев утечек баз данных, содержащих более 710 млн записей о россиянах. В 2023 году таких инцидентов было больше — 168 утечек, но объем скомпрометированных данных оказался меньше — 300 млн записей. Больше всего утечек зафиксировано у организаций в сфере торговли и оказания услуг.

Правительство России законопроекты кибермошенники кибермошенничество
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