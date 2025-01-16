Роскомнадзор зафиксировал 135 утечек персональных данных в 2024 году

В 2024 году произошло 135 инцидентов с утечкой в сеть баз данных, содержащих свыше 710 млн записей о россиянах. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Роскомнадзора.

«Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 млн записей», — сообщили в ведомстве.

В декабре 2024-го специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 3 943 фишинговых ресурса и 16 сайтов, где распространялось вредоносное программное обеспечение.

Кроме того, специалисты отразили 535 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов госуправления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных. Например, за утечку свыше 100 тыс. субъектов ПД или более 1 млн идентификаторов штрафы увеличились до 400 тыс. руб. для граждан, до 600 тыс. руб. для должностных лиц и до 15 млн руб. для юридических лиц.