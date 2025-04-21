Захватили телеграм-канал: как студия веб-разработки заявила о себе рынку

Представьте, вы листаете ленту Телеграма, и видите: канал, на который вы подписаны, сменил аватарку, а последний пост — объявление о том, что канал захвачен другой компанией. А вот нашим подписчикам и представлять не надо, ведь это случилось с каналом нашего диджитал-агентства CreativePeople . Пираты из студии веб-разработки Piratecode «захватили» наш телеграм-канал и целую неделю вели его от своего имени. Получилось ярко и весело, но уверены, многие задумались: был ли это обычный дружеский эксперимент или что-то большее? В этой статье команда поделилась с Sostav, что стояло за «захватом» и как на него отреагировала аудитория.

Но сначала небольшая предыстория

Не будем томить и раскроем карты сразу: вообще-то Piratecode — это студия веб-разработки от создателей CreativePeople. Так что да, мы не только знакомы, но и успели вместе поработать над проектами.

Сейчас Piratecode занимаются веб-разработкой простых и сложных сайтов, личных кабинетов, интернет-магазинов и вообще берутся за самые разные задачи.

Перед нами стояла задача рассказать рынку и конкретно нашей аудитории про работу в тандеме: мы, CreativePeople, делаем крутой дизайн, а Piratecode воплощают его в коде и реализуют техническую часть проекта. И вместе мы закрываем весь пул задач по дизайну и разработке.

Мы поняли, что просто рассказать об этом в одном посте — скучно. Вместе мы решили провернуть что-то более дерзкое и запоминающееся: и вот Piratecode захватывают на неделю телеграм-канал CreativePeople.

Как готовились к PR-кампании?

Начали с разработки контент-плана и общего посыла. Захват — это стиль пиратов, ведь все мы знаем, что настоящие корсары и флибустьеры известны своими покушениями на чужие корабли. Поменяли на неделю стиль коммуникаций на тот, что используют Piratecode — чуть дерзкий, с юмором и долей каламбуров на пиратские темы.

Каждый пост транслировал конкретные сообщения. Начали, конечно, со знакомства: первые два поста рассказали подписчикам о том, кто такие Piratecode и подсветили их экспертизу в кейсе. Затем через «пиратский кодекс» представили корпоративную культуру и ценности компании. Следом провели небольшой интерактив с опросами — рассказали об интересных фактах о компании.

В визуальном оформлении постов в первую очередь опирались на айдентику Piratecode. В итоге задизайнили яркие иллюстрации, которые выделялись в нашей привычной ленте.

Естественно, мы решили поменять и аватарку на время кампании. Совместили два наших логотипа: от фирменного «человечка» CreativePeople совсем уходить не стали, чтобы канал оставался узнаваемым в ленте.

Что в итоге захватили Пираты?

В первую очередь, внимание аудитории: так пост с анонсом захвата набрал неплохую популярность — почти 6,5К просмотров на нашем канале и 130+ реакций за неделю проведения кампании.

Финальный опрос нас повеселил и по-настоящему вовлек аудиторию: Piratecode спросили, стоит ли возвращать канал владельцам, и началась настоящая битва. В опросе приняли участие почти 300 человек, а голоса распределились примерно поровну (подписчикам явно хотелось узнать, что произойдет, если канал не вернется владельцам).

Про захват писали и другие телеграм-каналы. Общие охваты составили 44К+, и за это время на нас подписались 100+ человек. Средний ER постов этой недели составил около 5,6% — что довольно высокий показатель, по сравнению с нашими обычными постами, где он составляет около 4%.

В итоге мы познакомили нашу аудиторию с Piratecode, сделали это креативно и вовлекающе. Подавали ключевую информацию в постах с ярким визуалом и цепляющим копирайтом, а в конце приправили все интерактивом: тестами и голосованием, которое «решало» дальнейшую судьбу канала. Нам удалось зацепить аудиторию — кулуарно получали обратную связь от коллег, как ярко мы провели рекламную кампанию.

Ну и самое главное — мы анонсировали работу в тандеме.

Достигли своих целей, пошумели и вовлекли аудиторию. Признаемся, этот маленький бунт на корабле (простите за каламбур) повеселил и нас.

Что дальше?

Работа в тандеме CreativePeople и Piratecode, возможны и новые совместные активности в соцсетях. Захват — это только начало. У ребят интересный контент, стилизованный под пиратскую тематику. Много информации про проекты и применение современных технологий в работе.