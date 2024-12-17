В Госдуму внесли закон об уголовном наказании за рекламу онлайн-казино

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино. Согласно инициативе, максимальное наказание за это нарушение — шесть лет лишения свободы. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте думской электронной базы.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, введение уголовной ответственности за продвижение незаконных игорных заведений в интернете позволит устранить пробел в законодательстве, создав «реальный сдерживающий фактор» от подобной деструктивной рекламы.

Законопроектом предусматривается введение наказания за незаконную рекламу или распространение информации о запрещенных игорных заведениях и организаторах азартных игр, в том числе действующих через интернет. За такие противоправные действия предлагаются штрафы в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Более суровое наказание проектом предусмотрено для тех случаев, когда противоправная информация распространяется среди несовершеннолетних, или они вовлекаются в азартные игры. В таких ситуациях предлагается лишать свободы на срок от двух до пяти лет с запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельностью сроком до 10 лет.

Дополнительно документом ужесточается ответственность, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или интернета, а также при получении «дохода в крупном размере». В этих случаях предусматривается лишение свободы от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового.

Ранее сообщалось, что 17 декабря законопроект, вводящий уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино, внесут в Госдуму первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Гусев и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«В России активно распространяются запрещенные законом игорные заведения (онлайн-казино), доступные в сети интернет. Несмотря на наличие прямого запрета на их деятельность, технически такие площадки находятся на зарубежных серверах, а их игроками становятся российские граждане», — объяснял «Известиям» Сергей Миронов.