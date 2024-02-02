Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

«Михайлов и Партнёры»
PRonline
Креативное агентство Blacklight

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.02.2024 в 07:20

За отсутствие маркировок иноагентов выписано штрафов на 1 млрд рублей

Сумма одного штрафа на физлицо составляет от 30 до 50 тыс. рублей

В 2022−2023 годах Роскомнадзор назначил иностранным агентам 1,17 млрд руб. штрафов за отсутствие маркировок. Ведомство за это время заблокировало более 4,2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгения Зайцева.

Зайцев заявил, что распространение контента экстремистского характера является одним из факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку. За прошедшие два года заблокированы или удалены свыше 792 тыс. материалов, содержащих такой контент.

Напомним, согласно российскому законодательству, люди и организации, признанные Минюстом иноагентами, обязаны предварять все свои публикации специальной маркировкой. За её отсутствие для физических лиц предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. Третье нарушение в течение года может стать поводом для уголовного дела с максимальным наказанием до двух лет колонии.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.