За отсутствие маркировок иноагентов выписано штрафов на 1 млрд рублей

В 2022−2023 годах Роскомнадзор назначил иностранным агентам 1,17 млрд руб. штрафов за отсутствие маркировок. Ведомство за это время заблокировало более 4,2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгения Зайцева.

Зайцев заявил, что распространение контента экстремистского характера является одним из факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку. За прошедшие два года заблокированы или удалены свыше 792 тыс. материалов, содержащих такой контент.

Напомним, согласно российскому законодательству, люди и организации, признанные Минюстом иноагентами, обязаны предварять все свои публикации специальной маркировкой. За её отсутствие для физических лиц предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. Третье нарушение в течение года может стать поводом для уголовного дела с максимальным наказанием до двух лет колонии.