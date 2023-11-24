За распространение материалов иноагентов без маркировки введут штрафы

В России введут штраф за распространение материалов иноагентов без соответствующей пометки. Они будут составлять от 300 до 500 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление замминистра юстиции России Олег Свириденко в рамках международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

Речь идёт уже не о самих иноагентах, а тех, кого стали называть третьими лицам. Это граждане или компании, которые «умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов», забывая промаркировать соответствующий контент. Под действие постановления подпадают библиотеки, книги, вузы, телевизионные каналы и другие средства массовой информации.

Для начала распространителю такого контента вынесут предупреждение об отсутствии пометки. Оно будет действовать месяц. Если по истечении этого срока маркировка не появится, то будет выписан штраф.

Соответствующее постановление правительства может быть подписано в конце ноября, после чего ведомство начнет штрафовать нарушителей. При этом Минюст уже начал рассылать письма в отношении тех, кто не маркирует соответствующие материалы.

Напомним, иноагенты обязаны маркировать контент крупной подписью (в случае аудио и видео — длительной заставкой). В Роскомнадзоре сообщили, что почти треть иностранных агентов не маркируют свои материалы, как это предусмотрено российским законодательством. С 2018 года ведомство составило около 1,5 тыс. соответствующих протоколов.