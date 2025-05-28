Южная Африка — новое направление для рекламных съемок

Российские бренды и продакшн-компании все чаще ищут нестандартные локации за пределами Европы. И дело не только в эстетике. Климат европейской части России ограничивает возможности для натурных съемок большую часть года, а студийные решения не всегда передают нужный масштаб. Добавим к этому сложную бюрократию: например, согласование съемки в популярных точках может занять недели. Неудивительно, что многие команды начинают искать альтернативу за границей — там, где с погодой и процессом проще, а с визуалом — интереснее. FLYFILM рассказали Sostav, кому и когда подходит продакшн в ЮАР.

Где снимают сегодня: краткий обзор альтернатив

После 2022 года многие дружественные России страны стали центрами притяжения для рекламных съемок. Каждое направление предлагает свои преимущества:

ОАЭ (Дубай) — круглогодичное солнце, ультрасовременные локации и простота въезда, прямое авиасообщение с Москвой. Основное окно для съемок — осень и зима из-за летней жары.

Сербия — европейская атмосфера без виз и санкций, схожий климат с южной Россией. Страна удобна для съемок с весны по осень.

Турция — широкий выбор локаций: от Стамбула до Каппадокии. Круглогодичный доступ, лояльные бюджеты, но прохладный зимний климат в северных регионах.

Грузия — живописные пейзажи, легкий въезд, доступный продакшн. Подходит для небольших проектов: для больших съемок может не хватить местной инфраструктуры.

Для многих российских рекламодателей эти направления стали своего рода спасением — особенно сейчас, когда съемки в Европе стали сложнее и дороже. На их фоне сейчас неожиданно выделяется Южная Африка. То, что еще недавно воспринималось как экзотика, сегодня становится вполне рабочей альтернативой.

Южная Африка как решение: климат, масштаб и бюджет

ЮАР все чаще рассматривается как альтернатива для масштабных проектов. Причин несколько, и все они связаны с уникальным сочетанием условий в стране:

Климат и сезонность

География дает Южной Африке редкое преимущество: здесь лето круглый год. Когда в России зима, в Кейптауне разгар теплого сезона — в январе средняя температура достигает +28 °C, а продолжительность солнечного дня — до 16 часов. На практике это значит, что летние сцены можно снимать в сентябре-апреле без необходимости прибегать к павильонам и графике. Осадки минимальны в эти месяцы (1−2 дождливых дня в январе). Более того, сама протяженность страны через несколько климатических зон создает эффект «вечного лета» — даже когда на юге ЮАР (Кейптаун) зима и +13 °С, на северо-востоке (Дурбан, Крюгер) в это же время теплый сезон. Таким образом, в любой месяц года в пределах ЮАР можно найти локацию с нужной погодой. Это выгодно отличает Южно-Африканскую Республику от Турции или Европы, где зимние съемки натуры сильно ограничены.

Разнообразие локаций (визуальный масштаб)

Южно-Африканская Республика по праву славится уникальным ландшафтным разнообразием — и при этом предлагает локации, адаптивные к российским реалиям. В Кейптауне и Йоханнесбурге есть современные бизнес-кварталы, жилые районы, уличная застройка с европейской архитектурой, загородные дома — все это легко «сыграет» Россию. Для съемок автомобилей — десятки живописных дорог вдоль океана, через виноградники и горы.

Если проект требует натурных съемок на природе — доступны практически все типы пейзажей, которые обычно собираются по разным странам: пустыни, сосновые леса в горах, саванны с дикими животными, пляжи, водопады, винодельни «как в Тоскане», колониальная и викторианская архитектура.

Причем расстояния между ключевыми локациями относительно невелики: за один съемочный тур можно охватить и урбанистическую среду, и дикую природу. По сути, ЮАР предлагает «континент в миниатюре», экономя продюсерам время и бюджет на переездах между разными странами.

Готовая продакшен-индустрия и команды. ЮАР называют «вторым Голливудом» не случайно.

Страна десятилетиями принимала у себя съемки крупных фильмов и рекламных кампаний со всего мира. Знаковые голливудские картины — от «Безумного Макса» до Marvel — частично снимались именно здесь. Это создало мощную базу профессиональных кадров и сервисных компаний. Локальные продакшен-команды работают по стандартам США и Европы, говорят на английском языке, знакомы с требованиями зарубежных клиентов. В ЮАР действуют талант-агентства, продакшен-хабы, что позволяет быстро собрать под проект нужных специалистов — режиссеров, операторов, арт-директоров, технический персонал. По сути, российский бренд, прилетая на съемку, получает «готовую» профессиональную команду, обкатанную на международных проектах.

Антон Шевелев, директор FLYFILM: Мы получаем результат международного уровня без необходимости выходить за привычные бюджеты. Визуальный масштаб и разнообразие съемок здесь ощутимо выше, чем в большинстве привычных направлений.

Экономическая сторона

Финансовый фактор всегда играет роль при выборе локации для съемок. В случае с ЮАР ситуация уникальна: здесь можно получить по-настоящему высокое качество съемки — без перерасходов и бюджетных компромиссов. По данным The Media Online, съемки в Южной Африке обходятся на 30−40% дешевле, чем в Европе.

При этом южноафриканские съемочные команды работают по международным стандартам, а ценовая система прозрачна — действуют фиксированные ставки по рейт-картам, так что продюсерам проще планировать и держать под контролем все траты.

«Местные расценки на аренду локаций — это вообще отдельный плюс, — отмечает директор FLYFILM, Антон Шевелев. — По нашим оценкам, многие пространства здесь дешевле на 20−30%, чем в России. А если учесть, что визы не нужны, а логистика простая, съемки в ЮАР становятся по-настоящему экономически эффективными».

ЮАР дает продакшену возможность перераспределить деньги в пользу качества, не жертвуя масштабом. Южная Африка позволяет не сокращать креативную амбицию из-за бюджета — и это, пожалуй, ее главное преимущество.

Доступность и логистика

Хотя ЮАР географически далеко, на практике организация поездки не сложнее, чем в более привычные направления. Виза не требуется — гражданам РФ по прилете ставят штамп на 90 дней пребывания. Прямого авиарейса из Москвы пока нет, но популярны маршруты с одной пересадкой (через Стамбул, Дубай, Доху или Аддис-Абебу). В пути выходит около 16−19 часов. Разница во времени с Москвой всего -1 час, что облегчает удаленное управление процессом. К моменту прилета вся основная подготовка — локации, кастинг, техника — уже может быть выполнена.

Команда FLYFILM: Мы сопровождаем весь процесс — от подбора локации до финального съемочного дня. Клиенту не приходится разбираться в деталях — к его приезду все готово: команда, техника, разрешения. А если он остается удаленно — обеспечиваем постоянную видеосвязь и контроль всех процессов.

В итоге Южная Африка оказалась ближе, чем казалось: отсутствие бюрократических барьеров и минимальная разница во времени компенсируют долгий перелет.

Важно понимать: ЮАР — это не временная замена привычным локациям, а самостоятельный продакшн-хаб с опытом, рынком и инфраструктурой. Сейчас это крупнейший рекламный рынок на всем африканском континенте. По прогнозам, к 2025 году объем инвестиций в рекламу здесь достигнет $2,23 млрд. Проще говоря, в Южной Африке есть все, что нужно для съемок проектов любого масштаба — от локальных до международных.

Кому и когда подходит продакшн в ЮАР

ЮАР подходит в первую очередь для проектов, которым нужны масштабные летние сцены в зимний период. Это могут быть съемки автомобилей, курортных сюжетов, наружной рекламы. Также страна удобна, когда необходимо визуальное разнообразие — за одну съемочную сессию можно реализовать несколько сценариев в разных стилях.

Оптимальные бюджеты — от среднего до высокого. В этом диапазоне съемки в ЮАР позволяют раскрыть креативный потенциал без необходимости экономить на визуале или команде. Южная Африка — это не временное решение, а полноценная база для проектов мирового уровня.