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22.11.2022 в 12:13

«Успешно»: ЮKassa сменила позиционирование бренда

Новый слоган состоит из слова, которое видят пользователи после состоявшейся оплаты

ЮKassa, сервис по приёму платежей финтех-компании ЮMoney, сменил позиционирование бренда. Новый слоган состоит из одного слова: «Успешно». Именно это сообщение часто видит покупатель после оплаты в онлайн-магазине или на кассе, пояснили Sostav в компании.

В основе нового позиционирования — связь между успешным платежом и успешным развитием бизнеса клиента. «Нужно было уместить в одно слово важный эмоциональный посыл, к которому сводится такой большой и сложный феномен, как e-commerce: это и финтех, и розница, и самозанятые, и радость каждого конкретного покупателя. Всем в этой цепочке важно, чтобы платёж прошёл успешно», — рассказали представители бренда.

Новое позиционирование и слоган ЮKassa разработала вместе со страгетической коллаборацией ravenstvo. Визуальные решения и коммуникации подготовила внутренняя команда дизайнеров ЮKassa.

ЮMoney ЮKassa
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