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16.12.2024 в 07:20

YouTube тестирует голосовые комментарии

Они уже появились в мобильной версии сервиса

YouTube начал тестировать новую функцию: голосовые комментарии. Она позволит авторам видео отвечать на комментарии пользователей в формате голосовых сообщений, сообщает портал Reddit.

Пока функция доступна только ограниченному кругу пользователей. Пользователи мобильных приложений уже могут прослушивать аудио-ответы через встроенный плеер. В десктопной версии пока такой функции нет.

Чтобы отправить голосовое сообщение, нужно перейти во вкладку с комментариями и в поле ввода сообщения нажать кнопку с микрофоном. Параллельно голосовая запись имеет текстовую расшифровку.

Эксперты не исключают, что голосовые комментарии будут доступны только владельцам каналов или подписчикам YouTube Premium.

Ранее сообщалось, что YouTube тестирует новый интерфейс главной страницы, где скрыты просмотры видео и дата их публикации. Тестовый дизайн включает превью, названия роликов и каналов без отображения количества просмотров.

YouTube
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