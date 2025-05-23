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23.05.2025 в 06:50

YouTube переманил топ-менеджера Disney

Корпорация намерена судится за сотрудника

YouTube назначил Джастина Коннолли на должность глобального руководителя по медиа и спорту. Однако компания Disney, в которой Конноли занимал управляющую должность, подала иск против него самого и видеохостинг, сообщает Bloomberg.

Коннолли на новой должности будет отвечать за партнерские отношения с крупными медиакомпаниями, включая поставщиков контента для YouTube TV, а также за развитие спортивных трансляций. Назначение совпало с подготовкой YouTube к бесплатному показу эксклюзивной игры недели НФЛ, которая состоится в сентябре.

Сервис готовится и к другим приобретениям в спортивной сфере. Привлечение опытного менеджера из Disney позволит расширить возможности платформы.

Коннолли проработал более 20 лет в Disney и ESPN, занимаясь дистрибуцией контента. Его опыт работы включает управление крупными проектами, развитие цифровых платформ и стратегий монетизации контента.

Disney, в свою очередь, подала иск против YouTube в суд штата Лос-Анджелес с требованием отменить назначение, ссылаясь на нарушение контракта, вмешательство в договорные отношения и недобросовестную конкуренцию. В иске Disney говорится, что Коннолли подписал с компанией трехлетний контракт в ноябре 2024 года, расторгнуть его можно только в марте 2027 года.

Ранее YouTube представил новый рекламный формат Shoppable Ads на платформе, доступной через телевизор (CTV). Это интерактивный формат, состоящий из имиджевого видео и товарной ленты, предоставляющий возможность быстрого шопинга прямо во время просмотра.

YouTube Disney
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