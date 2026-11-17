Президент Cosmos Hotel Group (CHG), входящей в АФК «Система», Александр Биба покинет свой пост. Его место займет бывший президент АФК «Система» Тагир Ситдеков. Он приступит к обязанностям 1 декабря 2026 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.

По словам собеседников издания, приоритетами CHG станут повышение эффективности управления действующими отелями, совершенствование операционных процессов и подготовка новых объектов к открытию. В следующем году компания планирует запустить не менее 20 гостиничных объектов.

Смена руководства может быть связана с подготовкой компании к IPO, предполагает один из консультантов, работавших с АФК «Система».

Cosmos Hotel Group — один из крупнейших гостиничных операторов России. По данным сайта компании, под ее управлением находятся 55 отелей на 12 тыс. номеров в 33 городах страны. Биба возглавлял CHG с 2022 года.