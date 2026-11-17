Максим Федоров назначен директором по маркетингу торговой сети «Перекресток», входящей в X5. Об этом Sostav сообщили источники на рекламном рынке.



До перехода в «Перекресток» Федоров занимал должность директора по маркетингу сервиса кикшеринга Whoosh, к которому присоединился в августе 2025 года.



Ранее топ-менеджер работал в «Додо Пицце», где отвечал за маркетинг бренда, в том числе на международных рынках. В октябре 2024 года перешел на позицию коммерческого директора компании «КосмоБьюти».



До этого Федоров занимал руководящие должности в ресторанном холдинге «Росинтер» и телекоммуникационной компании Azerfon, где с 2013 по 2018 год возглавлял маркетинг.