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15.05.2025 в 12:45

YouTube запустил рекламу в формате Shoppable Ads

Она доступна во время просмотра видеохостинга на телевизоре

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YouTube представил новый рекламный формат Shoppable Ads на платформе, доступной через телевизор (CTV). Это интерактивный формат, состоящий из имиджевого видео и товарной ленты, предоставляющий возможность быстрого шопинга прямо во время просмотра.

Новый позволяет возможность рекламодателям размещать товары сбоку от видео во время рекламных роликов на телевизоре. В результате создается витрина брендов, где зрители могут пролистывать товары с помощью пульта. Для покупки достаточно отсканировать QR-код или нажать кнопку пульта для получения прямой ссылки.

По данным исследования Kantar, американцы считают YouTube лучшей платформой для поиска информации о брендах. В четвертом квартале прошлого года рекламные кампании в сервисе в формате CTV принесли более 50 миллионов среднесуточных конверсий.

Аналогичный формат на Prime Video уже запустил Amazon.

screenshot
YouTube
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