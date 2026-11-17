Инвестор Александр Чачава покинул совет директоров МКПАО «Яндекс». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Яндексе» подчеркнули, что изменение состава совета директоров не повлияет на операционную деятельность и стратегию группы. Компания продолжит работу в обычном режиме под руководством действующей команды менеджеров.

16 ноября Евросоюз включил Александра Чачаву в санкционный список. В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что персональные ограничения в отношении инвестора не распространяются на головную компанию и дочерние структуры группы.

Чачава вошел в число совладельцев «Яндекса» в 2024 году. Его доля в компании составляет 19,69%. Незадолго до введения санкций инвестор также утратил контроль над АО О23, которому принадлежит 34,95% акций Ozon, и передал менеджменту долю в разработчике игр My.Games. Совокупная стоимость этих активов оценивается в 322,6 млрд руб.