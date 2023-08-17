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17.08.2023 в 18:01

YouTube Music добавил ленту музыкальных коротких клипов

С их помощью пользователь сможет познакомиться с новыми исполнителями

YouTube Music запускает ленту с короткими музыкальными клипами под названием Samples, сообщается на сайте компании.

Какой клип из большого каталога YouTube Music увидит пользователь решают алгоритмы, учитывая ранее прослушаннные треки. Для того чтобы перейти к следующему ролику нужно свайпнуть вверх. Новый раздел создан, чтобы пользователи могли познакомиться с новыми исполнителями, которые им потенциально подойдут, но неизвестны.

В случае, если пользователю понравится ролик, то он сразу может добавить трек в плейлист, посмотреть клип полностью, поделиться им или сделать под него Shorts. Функция доступна для пользователей сервиса по всему миру.

В июне YouTube отключил функцию коротких исчезающих видео Stories. В сообщении компании указано, что формат Shorts привлекает в разы больше подписчиков, чем Stories.

YouTube Музыка YouTube Music короткие видео Samples
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