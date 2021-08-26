YouTube удалил более 1 млн видео с фейками о COVID-19

YouTube каждый квартал удаляет в среднем 10 млн видео, нарушающие правила площадки, говорится в блоге компании. С февраля 2020 года платформа удалила более 1 млн роликов, связанных с недостоверной информацией о COVID-19, среди которых теории заговора и непроверенные методы лечения.

Поэтому теперь YouTube собирает информацию из официальных источников и показывает оптимизированные результаты поиска. В отношении пандемии коронавируса площадка полагается на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В разгар глобальной пандемии каждый должен быть вооружен лучшей доступной информацией, чтобы обезопасить себя и свои семьи», — говорится в заявлении. При этом на видео, нарушающие правила, приходится всего 0,16−0,18% всех просмотров.

Ранее YouTube отчитался о работе партнерской программы. За 14 лет число ее участников составило 2 млн пользователей. За последние три года платформа выплатила авторам, исполнителям и медиа корпорациям более $30 млрд.