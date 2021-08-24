YouTube выплатил авторам контента $30 млрд

YouTube отчитался о работе партнерской программы, число участников которой составило 2 млн пользователей: в 2020 году к ней присоединилось в два раза больше каналов, чем годом ранее. За последние три года платформа выплатила авторам, исполнителям и медиа корпорациям более $30 млрд.

Россия занимает одну из лидирующих позиций по количеству авторов и времени просмотра их контента. По сравнению с прошлым годом количество каналов, имеющих более 100 тысяч подписчиков, увеличилось на 30% (более 10 тысяч каналов), а количество каналов, имеющих более 1 млн подписчиков, увеличилось на 35% (более 1 тысячи каналов). При этом более 60% времени просмотра контента, созданного российскими каналами, приходится на зрителей, находящихся за рубежом.

В России доля YouTube-каналов, имеющих в рублях пятизначную и более выручку, выросла на 45% в годовом исчислении по сравнению с июнем 2020 года. Участники партнерской программы могут зарабатывать на площадке десятью способами, среди них реклама, спонсорство, подписки, публикация коротких видео Shorts, интеграция товаров в видео.

Во втором квартале 2021 года доход YouTube от рекламы превысил $7 млрд, а сумма выплат авторам и партнерам стала рекордной за все время существования платформы.