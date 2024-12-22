Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

FarFor Studio
E-Promo Group
E-Promo Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.12.2024 в 12:14

Yota x Sintezia: мощный синтез технологий и панк-эстетики

Компании воплотили посыл о технологичном человеке в капсульной коллекции одежды и аксессуаров

1

Й ЖУРНАЛ — бренд-медиа в соцсетях о творчестве и поп-культуре для зумеров от Yota. Это не классический SMM, а место для нестандартных решений и экспериментальных коллабораций. Одна из задач проекта — создавать в медиапространстве инфоповоды с виральным потенциалом, которые станут охватными и вовлекающими среди целевой аудитории зумеров.

Так, почти год назад возникла идея нестандартной для телекома коллаборации — создание лимитированной капсулы одежды вместе с брендом Sintezia. Этот петербургский бренд сочетает в себе арт-подход к съёмкам, собственное производство обуви и одежды, а ещё — очень высокую вовлечённость в соцсетях.

Идея коллаборации: взгляд сквозь современного человека

Изначально идея состояла в том, чтобы создать только арт-обувь — один суперайтем для розыгрыша в рамках спецпроекта. Например, туфли с платформой из симок или с эпоксидным каблуком. Но в итоге команда остановилась на идее целой капсулы одежды из ботинок, плаща, сумки и балаклавы.

На этапе формирования концепта было важно совместить ценности обоих брендов, при этом использовать фирменные цвета Yota и отразить «технологичность» бренда.

Из пяти вариантов концепции остановились на рентгене — он стал смыслообразующим элементом и отразил то, что у всего есть невидимая на первый взгляд глубина и две стороны. А ещё — то, что сим-карты, гаджеты, гарнитуры и провода стали почти неотъемлемой частью современного человека.

Реализация: создание капсулы и съёмка

В реальности идею рентгена было непросто воплотить с первой попытки, поэтому вещи в капсуле изменялись несколько раз, пока результат не понравился всем.

Когда капсула была готова, наступил ключевой момент любого спецпроекта — съёмка. Для неё Sintezia продумали образы, сеттинг и героев, а команда Виноу помогала на площадке. Фишка Sintezia — нетривиальный продакшн, который захватывает внимание зрителя. В результате фотосессия и видео коллекции вызвали большой отклик подписчиков.

Результаты: sold out за неделю

Коллаборация принесла брендам:

  • более 6 млн просмотров;
  • 757 тыс. органического охвата;
  • 43 тыс. реакций.

Пользователи встретили коллаборацию с восторгом и оставили более 1 тыс. положительных комментариев. В конкурсах, где разыгрывались элементы капсулы, приняли участие более 7 тыс. человек.

Инфоповод получился настолько ярким, что вышел за пределы соцсетей брендов и посевных постов: бренды получили 37 органических публикаций в поп-культурных и тематических фэшн-пабликах.

Как итог — почти моментальный sold out коллекции за 7 дней и повторный осенний редроп, чтобы все желающие могли купить вещи из капсулы.

Команда проекта

Yota:

  • Мартынова Елена — Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда МегаФона и Yota
  • Дмитрий Чудесников — Управляющий директор Yota
  • Нарине Азарян — Директор по digital-коммуникациям и специальным проектам МегаФона и Yota
  • Максим Кириченко — Руководитель SMM-направления МегаФона и Yota
  • Полина Никитина — Менеджер по digital-коммуникациям МегаФона и Yota
  • Алина Алимова — Менеджер по digital-коммуникациям МегаФона и Yota

Виноу:

  • Александра Лаврова — тимлид проекта
  • Мария Малькович — проджект-менеджер
  • Анна Царькова — креативный продюсер
  • Марк Бер — дизайнер продукта
  • Диана Шихова — дизайнер коммуникаций
  • Арсений Ашомко — директор по стратегии
  • Кирилл Осипов — операционный директор

Sintezia:

  • Саша Кутуков — генеральный директор
  • Рита Кутукова — креативный директор
  • Вероника Зуева — коммерческий директор
  • Екатерина Свитнева — продюсер проекта
  • Диана Яковлева — SMM/PR
Yota Sintezia
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.