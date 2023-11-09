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09.11.2023 в 14:10

Продавцы «Яндекс Маркета» смогут создавать рекламные баннеры с помощью YandexGPT

Сделать баннер для главной страницы маркетплейса можно в личном кабинете

Продавцы «Яндекс Маркета» смогут создавать рекламные баннеры на главной странице маркетплейса с помощью YandexGPT. Сервис доступен в личном кабинет продавца, нужно указать ссылку на товар, и он сгенерирует текст и изображение баннера. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Изображение товара для баннера «Маркет» возьмёт из карточки, которую укажет продавец во время запуска кампании, а составить релевантный заголовок поможет YandexGPT. Также можно добавить скидку или указать промокод. Если первый результат не устроит продавца, решение от «Маркета» предложит «бесконечное количество новых вариантов», заверили в компании.

Фото: «Яндекс Маркет»

Там отметили, что баннер на главной странице «Яндекс Маркета» — самый заметный формат на площадке. В среднем он позволяет вырастить количество показов в два раза сразу после запуска, а для отдельных категорий в пять раз и выше, утверждают в пресс-службе «Маркета».

«Автоматизация запуска медийной рекламы в том числе позволит сократить время модерации баннеров от продавцов и сделать продвижение на площадке более доступным для всех партнёров», — считают в компании. В будущем сервис рассчитывает масштабировать решение на другие форматы баннеров и предложить продавцам больше креативных шаблонов.

Ранее «Яндекс Маркет» добавил функцию массовой генерации описаний товаров с YandexGPT. Нейросеть позволяет выделить ключевые характеристики товаров.

Яндекс.Маркет баннер YandexGPT
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