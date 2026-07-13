«Яндекс» запустил роботакси между своими офисами в Москве

Роботакси «Яндекса» начало курсировать между офисами компании в деловом квартале «Красная Роза» и Москва-Сити. Воспользоваться им могут сотрудники «Яндекса». Цель — протестировать технологию перед коммерческим запуском роботакси в Москве в этом году. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

В «Красной Розе» находится штаб-квартира «Яндекса», в Москва-Сити — два офиса компании. Сотрудники регулярно перемещаются между локациями. Раньше они использовали для этого личные автомобили, такси, общественный транспорт или корпоративный микроавтобус. Теперь добраться можно на роботакси.

Сотрудникам «Яндекса» доступно несколько роботакси. Машину ведет система автономного управления на базе искусственного интеллекта, в салоне находится водитель-испытатель. Вызвать роботакси можно в приложении «Яндекс Go».

До конца 2026 года «Яндекс» намерен вывести на столичные улицы 200 роботакси. Половина будет приезжать на заказы пассажиров в приложении «Яндекс Go», половина — собирать данные о дорогах для совершенствования технологии.

В начале года «Яндекс» зарегистрировал товарный знак «Роботрак». Под брендом развивается направление беспилотных грузовиков.