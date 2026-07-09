«Яндекс» запустил инструмент для сравнения интернет-магазинов с конкурентами

В сервисе «Яндекс Товары» появился инструмент «Средние показатели по рынку», который позволяет интернет-магазинам сравнивать свои результаты в «Поиске Яндекса» со средними показателями аналогичных площадок. Сервис автоматически подбирает для сравнения магазины со схожими ассортиментом, аудиторией, объемом трафика и географией, исключая нерелевантные ресурсы, например крупные маркетплейсы. Об этом Sostav рассказали в компании.

Инструмент помогает оценить эффективность присутствия магазина в поисковой выдаче и определить, какие категории товаров требуют дополнительного продвижения. Для этого доступны два режима анализа: «Потенциал роста», который показывает, по каким показателям магазин уступает конкурентам, и «Топ-категория», которй демонстрирует, в каких товарных категориях он уже опережает рынок по числу показов. В итоге бизнес может внести изменения в маркетинговую стратегию.

Сравнение проводится по четырем ключевым метрикам: показам, кликам, CTR (отношению кликов к показам) и средней позиции в поисковой выдаче. Анализ можно выполнять как по крупным категориям, например «Одежда», так и по более узким, таким как «Прямые женские джинсы». Категории товаров сервис определяет автоматически на основе данных из товарных фидов и собственной структуры категорий «Яндекса».

В начале года «Яндекс» представил Yandex Commerce Protocol (YCP) — инструмент интеграции онлайн-магазинов с искусственным интеллектом (ИИ). Решение позволяет пользователям переходить к оформлению заказов из чата с «Алисой AI» и поиска «Яндекса», а продавцам получать все необходимые данные для прямой продажи.