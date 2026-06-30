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30.06.2026 в 11:00

«Яндекс» внедрил в свою рекламную систему новую модель прогнозирования конверсий

Особенность модели — «многоголовая» архитектура

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«Яндекс» обновил модель прогнозирования конверсий и управления ставками рекламодателей. Внутри модели работает несколько нейросетей, каждая из которых отвечает за свой тип сигналов. Благодаря этому анализируются не отдельные действия пользователя на сайте, а весь его путь на нем. Тесты показали, что решение может обеспечить рекламодателям в среднем на 10% больше конверсий при сопоставимом бюджете. Об этом Sostav рассказали в прес-службе «Яндекса».

Модель опирается на более чем 25 сигналов (втрое больше, чем прежде): от глубины просмотра и времени визита до добавления в корзину и других промежуточных действий, которые говорят о реальном намерении пользователя совершить покупку.

Алексей Штоколов, директор по продуктам и искусственному интеллекту в «Яндекс Рекламе»:

От показа рекламы до покупки может пройти некоторое время, а оценивать эффективность объявления нужно оперативно. «Многоголовая» архитектура модели дает возможность более точно спрогнозировать конверсию, так как позволяет одновременно оценивать разные типы сигналов — от клика до отложенной покупки — и извлекать полезные данные даже из посещений сайтов и приложений, которые в моменте не завершились целевым действием.

Еще одна особенность новой архитектуры — встроенная проксимодель, или промежуточная модель-посредник. Она улавливает свежие изменения в поведении аудитории без длительного переобучения и передает их основной модели. Благодаря прокси-модели система еще до финальной покупки понимает намерение и в режиме реального времени формирует ставку в аукционе исходя из вероятности целевого действия.

Новая модель прогнозирования конверсий работает в рекламных кампаниях в «Поиске» и рекламной сети «Яндекса».

Яндекс Искусственный интеллект нейросети
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