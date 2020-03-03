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03.03.2020 в 11:05

«Яндекс.Такси» подтвердило передачу данных пассажиров силовикам

Компания связала эти действия с желанием «спасти чью-то жизнь»

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Сервис «Яндекс.Такси» сообщил о том, что он передает данные о поездках пользователей силовым ведомствам, пишет издание «Медиазона». Такой ответ журналисты получили от пресс-секретаря агрегатора Натальи Рожковой.

«Медиазона» отправила запрос в компанию после того, как Baza опубликовала показания экс-полицейского Игоря Ляховца, арестованного по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Ляховец говорил о том, что узнал адрес журналиста, запросив историю поездок журналиста в «Яндекс.Такси».

Рожкова объяснила, что сервис обязан предоставлять данные после официальных запросов правоохранительных органов. При этом она не ответила на вопрос, передавались ли полиции данные о поездках Голунова.

Наталья Рожкова, официальный представитель «Яндекс.Такси»:

Как правило, правоохранительные органы в запросах не сообщают деталей дела, является ли человек подозреваемым или, наоборот, потерпевшим. Из практики мы знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь.

«Роскомсвобода» пишет о том, что «Яндекс.Такси» не внесен в реестр организаторов распространения информации, поэтому он имеет право не предоставлять никаких данных правоохранительным органам.

Сервис указывает, что по «Закону о полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», а также УПК, все организации должны передавать данные в правоохранительные органы.

Компания настаивает, что получила бумажный запрос, оформленный по всем правилам. При этом Ляховец говорит о том, что отправил запрос со своего почтового ящика на Mail.ru.

Яндекс.Такси
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