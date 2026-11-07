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07.11.2026 в 13:19

Tesla прекратит выпуск Cybertruck ради производства беспилотных такси

Продажи электрического пикапа не оправдали ожиданий

Tesla свернет производство электрического пикапа Cybertruck на заводе в Техасе примерно к середине 2027 года. Освободившиеся мощности компания направит на увеличение выпуска беспилотных такси Cybercab, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление Илона Маска.

Решение принято на фоне слабого спроса на Cybertruck. После начала поставок в конце 2023 года компания не смогла приблизиться к первоначальным планам продаж. Маск рассчитывал продавать около 250 тыс. автомобилей ежегодно, однако за три года Tesla продала в общей сложности лишь десятки тысяч пикапов. Среди причин снижения интереса к модели называют и высокую стоимость, неоднозначный дизайн и проблемы с качеством сборки.

Cybertruck представили в 2019 году. Тогда Tesla обещала начальную стоимость менее $40 тыс. и запас хода до 500 миль (около 805 км). Однако запуск серийного производства задержался примерно на два года, а стартовая цена выросла примерно до $60 тыс. Кроме того, автомобиль неоднократно отзывали из-за технических неисправностей.

Теперь Tesla намерена сосредоточиться на развитии автономного транспорта, в частности, речь идет о двухместном беспилотном такси без руля и педалей Cybercab, которое компания представила в 2024 году. В сентябре 2026-го сервис роботакси начал работу в Остине, в дальнейшем Tesla планирует расширить географию проекта, в том числе на Даллас.

Ранее компания также объявила о прекращении производства электромобилей Model S и Model X. Освободившиеся производственные площади планируется использовать для выпуска человекоподобных роботов Optimus.

Tesla Cybertruck Беспилотное такси
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