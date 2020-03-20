«Яндекс» создаст фонд поддержки курьеров и водителей

Сервисы «Яндекса» объявили о создании фонда для поддержки водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или вынуждены оставаться на карантине, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Это решение уже одобрено советом директоров MLU BV — совместной компанией Yandex N.V. и Uber International C.V. В «Яндекс» прорабатывают механизмы реализации помощи курьерам и водителям.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Такси» совместно с аптечными сетями запустят дистанционную продажу лекарств и их доставку курьерами и водителями. Это стало возможно после подписания указа президента, разрешающего дистанционную продажу лекарств.

С 16 марта сотрудники «Яндекса» смогут работать из дома. В офис нужно будет приходить только по необходимости.Также руководство компании рекомендовало тем, кто не может отказаться от поездок в офис, не пользоваться общественным транспортом в час пик. С начала недели в компании будет введена компенсация за поездки на такси.