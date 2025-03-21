«Яндекс» разрабатывает сервис-конструктор для создания интернет-магазинов

Команда «Поиска и рекламы» «Яндекса» разрабатывает конструктор независимых интернет-магазинов, который станет аналогом канадской платформы для малого бизнеса Shopify. В новом сервисе будут интуитивный конструктор страниц, модули управления товарами, заказами, клиентами и аналитика. CRM- и CDP-системы для сервиса будут поставлять партнеры, пишут «Ведомости».

«Яндекс» уже тестирует продукт с несколькими партнерами, релиз платформы намечен на август-сентябрь этого года. В частности, сервис тестируют бренды одежды Bazioni и «Телодвижения».

Сервис интегрируют с другими решениями «Яндекса». Предпринимателям будет доступен базовый пакет рекламы, оптимизированные страницы для органического поиска, техническая поддержка магазина после его запуска. Также владельцы бизнеса смогут подключить через сервис доставку и оплату товаров, в том числе в рассрочку.

«Яндекс» предоставит доступ к сервису бесплатно, платными будут некоторые опции, например, реклама, финансовые инструменты и доставка.

Ранее Sostav рассказал о финансовых ловушках интернет-магазинов, тормозящих рост выручки.