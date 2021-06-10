Обзор Wylsacom и скетч о безопасности с Мезенцевым: «Яндекс» выпустил промо нового «Поиска»

10 июня Яндекс представил масштабное обновление «Поиска» — подробности его устройства, а также о главных фичах (быстрых ответах, умной камере и улучшенной безопасности) компания рассказала в короткометражках с блогерами и инфлюенсерами. В съемках промо приняли участие Валентин Петухов (Wylsacom), Дмитрий Побединский, а также Сергей Мезенцев.
Главным элементом кампании стал тизер, поддерживающий запуск проекта. В нем команда «7.47» решила визуализировать главную черту обновления — экономию времени. Получился видеоманифест, который включил в себя ключевые тезисы из трех фильмов с популярными героями.
Как отметили креаторы, решение позвать блогеров в промо было объяснено тем, что технически не подкованному пользователю было бы трудно объяснить изменения поиска Y1. У каждого из них есть свой формат, который решили не перепридумывать, а адаптировать под каждого героя трилогии.
Например, если герой известен по обзорам на гаджеты (Wylsacom), то зрителям предложат посмотреть на весь «Поиск» как на девайс с удивительными возможностями.
Научпоп-блогер выстроит свой рассказ с точки зрения науки.
А выпуск с Сергеем Мезенцевым посвящен вопросам безопасности — в ролике он продемонстрирует ситуации, в которых мошенники могут поджидать пользователя (конечно, если он не «вооружен» Y1).
Команда «7.47» уточнила, что при разработке кампании было важно, чтобы креатив не стал унылым и перегруженным техническими терминами. В этом им помогли сценарист Михаил Хан и режиссер Егор Иванов из продакшена Stereotactic.
За три месяца им наравне пришлось погрузиться в продуктовые особенности работы «Поиска» и воплотить их в понятный сценарий и запоминающиеся образы.
Даниил Колесников, руководитель маркетинга «Яндекс.Поиска»:
Когда-то бренд «Яндекс» вырос из главной технологии — поиска. Название было создано как Yet Another Indexer (Еще один индексатор). В новой версии «Поиска» мы сохранили эту преемственность.
Y1 — это сразу три больших обновления, объединенных в одно: умная камера, улучшенная безопасность и быстрые ответы, которых в «Поиске» теперь больше 130 млн. Также мы представили новую нейросеть YaLM (yet another language model), которая уже сейчас работает в «Алисе».
Состав творческой группы:
«Яндекс.Поиск» (клиент):
Руководитель маркетинга — Даниил Колесников
Руководитель PR — Ольга Рудакова
Руководитель лаборатории машинного интеллекта — Александр Крайнов
«7.47» (инхаус-студия Яндекс ):
Креативный директор — Александра Новохацкая
Старший арт-директор — Василий Овчинников
Копирайтер — Константин Пудан
Старший продюсер — Екатерина Агафонова
Проджект-менеджер — Алина Лактюнькина
Stereotactic (продакшн):
Продюсер — Анна Тафрова
Сценарист — Михаил Хан
Режиссер — Егор Иванов
Оператор — Артем Замашной
Режиссер — Ольга Панькова