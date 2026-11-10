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10.11.2026 в 17:15

Scandic и Soda призвали найти свою баночку конфет

В видео бренд показал, как конфеты становятся частью повседневных привычек разных людей

Бренд конфет без сахара Scandic впервые выпустил рекламный ролик, видео создано совместно с Soda x D Innovate Group. Кампания стала частью стратегии по развитию маркетинговых коммуникаций бренда и повышению его узнаваемости.

В основе ролика — концепция «Найди свой». Команда хотела показать, что у каждого человека есть свой Scandic, который становится частью его привычек, интересов и повседневной жизни. Поэтому героями видео стали представители трех аудиторий: молодые люди, ведущие активный городской образ жизни, коллекционеры и творческие личности, а также семьи с детьми.

Креативная идея построена вокруг поведенческого инсайта, который команда связывает с эффектом cognitive override: сильное желание на короткое время оказывается важнее привычного поведения. В ролике герои совершают импульсивные и неожиданные поступки, заметив свою баночку Scandic. Так зритель перемещается между разными персонажами, их занятиями и коллекциями упаковок.

Для объединения отдельных эпизодов команда использовала бесшовный монтаж. При смене героев и локаций движение в кадре продолжается, благодаря чему несколько историй складываются в единое динамичное повествование.

Одним из специальных элементов съемки стало панно из баночек Scandic. Помимо дизайнов уже выпущенных коллекций, в нем можно заметить упаковки, которые бренд только планирует представить. Таким образом, команда добавила в ролик своеобразную пасхалку для поклонников продукта.

Одной из основных производственных задач стало объединение нескольких героев, локаций и сюжетных эпизодов в коротком хронометраже. Из-за сжатых сроков команда продолжала работу над постпродакшеном в том числе в ночное время.

Для Scandic первый рекламный ролик стал частью перехода к более системному продвижению: бренд намерен уделять внимание не только продукту, но и формированию собственного образа.

Soda D Innovate Group Scandic
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