«Яндекс» обновил поисковик, чтобы пользователи экономили свое время

«Яндекс» представил обновление поиска Y1, которое включает более 2 тыс. улучшений — они призваны ускорить работу с поисковиком и экономить время пользователей. Теперь сайт находит нужный фрагмент видео по смыслу текстового запроса и дает больше быстрых ответов, сообщили Sostav в компании.

Поиск фрагмента видео

«Яндекс» добавил функцию поиска фрагмента видео. Это позволяет пропустить вступление и перейти сразу к сути: для этого система сопоставляет смысл запроса и с картинкой, и со звуковой дорожкой из видео. Новая функция доступна на мобильных устройствах и появится на компьютерах в ближайшее время.

Быстрые ответы

Быстрых ответов стало больше, они стали подробнее и разнообразнее, пояснили в «Яндексе». Кроме того, в поиске появился новый тип быстрых ответов — похожие вопросы по теме от других пользователей и ответы на них.

Умная камера

«Яндекс» обновил технологию умной камеры, позволяющей находить ответы по фотографии. Компания сообщает, что теперь технология стала в пять раз лучше распознавать объекты в кадре в реальном времени и показывать информацию о них.

Отзывы об организациях

«Яндекс» начал анализировать отзывы пользователей, обобщать их и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок. Так, если задать запрос о каком-либо ресторане, поиск покажет, как другие посетители оценили кухню или персонал.

Определитель номера и блокировка спам-звонков

Пользователи мобильного приложения «Яндекс» могут включить автоматический определитель номера (АОН), чтобы избавиться от нежелательных звонков. Компания анонсирует, что в июле 2021 года его улучшат: АОН будет автоматически блокировать или заглушать спам-звонки.

Ранее «Яндекс» обновил умную камеру, добавив особую функцию ко Дню русского языка. Теперь можно навести камеру смартфона на предмет — и система будет искать строки из поэзии с его упоминанием.