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20.01.2022 в 05:40

«Яндекс» подписал мировое соглашение по делу о «колдунщиках»

Поисковик откроет формат расширенных ответов для всех желающих и передаст средства на продвижение российских IT-компаний

Подписано мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой, «Яндексом» и заявителями, среди которых Avito, Wildberries, 2ГИС, Profi.ru и другие компании. Теперь «Яндекс» передаст РФРИТ 1,5 млрд рублей на продвижение российских IТ-компаний, а заявители получат доступ к «обогащенным ответам» поисковика. Об этом сообщается в пресс-релизе Минцифры, поступившем в Sostav.

Решение о передаче средств на мероприятия, направленные на развитие IТ-отрасли, было достигнуто в рамках мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой, ООО «Яндекс» и заявителями.

Максим Паршин, замглавы Минцифры России:

Мы приветствуем конструктивные позиции в переговорном процессе ФАС, «Яндекса» и заявителей и, как итог, заключение мирового соглашения. Сейчас фонду необходимо быстро запустить новую услугу для ИТ-стартапов, и, таким образом, обеспечить бесшовность получения мер поддержки компаниями: от акселерации, грантов на развитие проектов до вывода продуктов на рынок и их продвижения.

При участии коалиции и ФАС «Яндекс» разработал набор внутренних процедур и политик, которые регламентируют недискриминационный доступ к поисковика «обогащенные ответы». Эти процедуры описывают порядок и сроки подключения независимых сервисов к технологии, критерии, которым должен соответствовать партнер и его контент, процедуру разбора жалоб партнеров и аудит выполнения Яндексом согласованных процедур.

Новые правила начнут действовать с момента подписания мирового соглашения. Фактически изменения станут заметны через 1−2 месяца, отметили в Avito.

Виктор Топадзе, директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами властями компании Avito:

По масштабу, сложности, числу вовлеченных в процесс участников, по итоговому результату — это беспрецедентный антимонопольный кейс для отечественной цифровой индустрии. Мы рады, что коалиции благодаря позиции ФАС удалось решить проблему в конструктивном ключе. Мы считаем, что интересы отрасли учтены, и рассчитываем, что это позволит всем Интернет-сервисам развиваться в честной конкурентной среде, а пользователям — с помощью обогащенного контента свободно выбирать любимые сервисы в поисковой выдаче «Яндекса».

Антимонопольная служба будет вести мониторинг исполнения мирового соглашения, а также регулярно анализировать корректность работы поисковой системы компании.

Максим Шаскольский, руководитель ФАС России:

Цель ФАС России — защита конкуренции на рынке, создание недискриминационных условий деятельности для всех его участников. Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России. Нам удалось не затягивать на годы судебное разбирательство, а совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться.

О том, что «Яндекс» подписал соглашение с компаниями ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Яндекс колдунщики
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