«Яндекс» заключит мировое соглашение по делу о «колдунщиках»

«Яндекс» подписал мировое соглашение с Avito, Wildberries, 2ГИС, Profi.ru и другими компаниями, которые подали в 2020 году в ФАС жалобу на злоупотребление поисковиком доминирующим положением, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Компании договорились, что «Яндекс» заплатит 1,5 млрд руб. НКО «Российский фонд развития информационных технологий», а также откроет формат расширенных ответов для всех желающих. Компания согласилась с законностью отказа ФАС в продлении сроков исполнения требований по «обогащенным ответам» (так называемым «колдунщикам»). Ранее «Яндекс» оспаривал данное решение в арбитражном суде.

В августе 2020 года сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру» и «Туту.ру» подали в ФАС жалобу на то, что «обогащенные ответы» оказываются, как правило, в результатах поиска выше, потому пользователи получают данные по запросу без перехода на другую страницу. Проведя расследование, ФАС постановила, что «колдунщики» доступны только сервисам самого «Яндекса», а потому создают дискриминационные условия на рынке поисковых систем.

В феврале 2021 года ФАС вынесла IT-компании предупреждение и обязала в течение месяца прекратить преимущественное продвижение в поисковой системе своих сервисов. «Яндекс» не выполнил требования ФАС, после чего ведомство возбудило дело против компании. Возможный штраф по делу о «колдунщиках» мог достигать 4,4 млрд руб., сообщали в «Яндексе».

Впоследствии «Яндекс» опубликовал требования к площадкам для попадания в обогащенные ответы, среди них предоставление большого объема данных о пользователях, использование «Яндекс.Метрики» и поддержка платежных сервисов «Яндекс ID» и Yandex Pay. Предложенные условия не устроили конкурентов.