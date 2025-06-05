«Яндекс» обновил «Карты»

«Яндекс» представил обновленный дизайн «Карт» в мобильном приложении и на сайте сервиса. Изменения затронули все ключевые элементы интерфейса и содержания: от дорожной разметки и цветовой схемы до способов отображения объектов инфраструктуры. Обновление стало доступно на всех платформах — в приложениях для iOS, Android и веб-версии. Об этом Sostav сообщили в компании

Ключевым изменением стало появление постоянной детализированной разметки улиц и дорог, отображающейся не только в режиме навигации. Теперь пользователи могут видеть велодорожки, автобусные полосы, трамвайные пути и подземные переходы вне зависимости от выбранного способа перемещения. Разметка сопровождается визуальными пояснениями — например, указанием на наличие пандусов у выходов.

Существенно переработана визуальная составляющая карт. Цвета стали более насыщенными и приближенными к реальным, серый цвет дорог подчеркивает реалистичность, а новая типографика улучшила читаемость названий улиц и объектов. Это также позволило лучше разграничить зоны города и акцентировать внимание на ключевых элементах при разных уровнях масштабирования.

Обновление затронуло и тематические режимы использования. В режиме «Транспорт» стали точнее отображаться полосы трамвайных путей и остановки, а в режиме «Навигатор» — усилена видимость пробок и улиц. Для пешеходов добавлены фото-ориентиры: на карте можно увидеть изображения знаковых объектов, таких как Кремль или МГУ, что упростит ориентирование в незнакомом районе.

Новая версия карт уже охватывает более 40 российских городов, и список продолжает расширяться. В июне обновление станет доступно и для пользователей устройств с watchOS. По информации компании, переработанный интерфейс не увеличивает объем данных и стабильно работает на смартфонах с разными техническими характеристиками.

Ранее «Яндекс» начал закрытое тестирование новой кнопки чекаута прямо в «Поиске». С ее помощью можно оформить заказ на товары в магазинах партнеров прямо из поисковой выдачи