«Яндекс» тестирует шопинг в поисковике

«Яндекс» начал закрытый эксперимент по тестированию новой кнопки чекаута прямо в «Поиске». С ее помощью можно оформить заказ на товары в магазинах партнеров прямо из поисковой выдачи, сообщает Forbes.

Пользователи получат возможности оформлять заказы без перехода на сторонние сайты. При выборе товара система перенаправит пользователя в предзаполненную форму с данными для доставки, ПВЗ, платежной информацией и с возможностью оформить рассрочку. В компании гарантируют безопасность покупок: пользовательские данные, включая банковские карты, защищены.

Также в «Поиске» появится индикатор ценовой прозрачности «ОК-цена», который отобразит, насколько цена товара соответствует рыночной. Алгоритмы будут анализировать стоимость аналогичных предложений.

По мнению аналитиков, «Яндекс» рискует с таким экспериментом. В частности, станет удобнее примерно полутора процентам, которые искали пылесос для покупки, а остальным — намного неудобнее, потому все, что они хотели сделать, ушло на второй план, потому что поиск перемещается в торговые площадки.

Ранее «Яндекс» представил масштабное обновление «Поиска», интегрировав в него интеллектуальные технологии голосового помощника «Алиса». Теперь сервис умеет не только находить информацию, но и рассуждать, создавать контент и выдавать визуальные ответы с изображениями, видео и ссылками на источники.