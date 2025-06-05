«Яндекс Недвижимость» запустила 3D-выставку про новостройки Петербурга

Художественный проект «Идеальные формы и живая реальность» сервиса «Яндекс Недвижимость» и галереи современного искусства PENNLAB Gallery продолжается в 3D-формате: после завершения экспозиции в «Севкабель Порту» посетить выставку можно в формате виртуального тура.

Проект организован сервисом «Яндекс Недвижимость» совместно с галереей современного искусства PENNLAB Gallery. Объектами съемки выступили жилые кварталы современных девелоперов, а авторами — известные художники, работающие в том числе с архитектурной фотографией.

Санкт-Петербург стал второй площадкой для данного художественного исследования: первый этап завершился в Москве в феврале, а созданная коллекция работ московских авторов была дополнена петербургскими художниками Александром Веревкиным, Игорем Елуковым и Полиной Тимофеевой. Объектами их съемки выступили девелоперские проекты компаний Setl Group, AAG и GloraX.

После завершения оффлайн-экспозиции, выставочное пространство стало доступно всем желающим посредством 3D-тура: посетитель онлайн-галереи может рассмотреть экспонаты во всех деталях и изучить авторские концепции, объясняющие художественный взгляд каждого фотографа. 3D-тур — это интерактивная виртуальная модель помещения, в которой пользователь самостоятельно перемещается по пространству и видит его с разных точек.

Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость»: Как сервис, тесно работающий с риелторами и агентствами, мы понимаем, какую роль играет технология 3D-туров на рынке недвижимости. Мы были рады применить такой рыночный инструмент для поддержки нашего арт-проекта, планируем в будущем расширить его географию и добавить виртуальные экскурсии из других городов.

Функция 3D туров на «Яндекс Недвижимости» — это собственное технологическое решение «Яндекса», которое было создано для улучшения пользовательского опыта в процессе покупки и продажи недвижимости на сервисах «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Аренда». Дистанционные осмотры объектов помогают с выбором тем пользователям, которые не могут лично присутствовать на осмотре, и помогают им составить более детальное представление об объекте. Виртуальная экскурсия показывает объект в деталях и объективно передает его состояние, поскольку 3D-туры невозможно легко отредактировать подручными способами, как фотографию.

«Яндекс Недвижимость» — сервис по удобному поиску квартир, помогающий пользователей выбрать, продать и сдать жилье. Сервис запущен компанией «Яндекс» в 2010 году и является одним из крупнейших в стране онлайн-классифайдов в сфере недвижимости с большой базой новостроек, вторичного жилья, коммерческих помещений и аренды.

В прошлом материале, Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» рассказал о том, как 3D-туры,VR и AR меняют рынок недвижимости.

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