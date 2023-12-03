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03.12.2023 в 10:50

«Яндекс» меняет оператора наружной рекламы на крышах такси

Холдинг отказался от сотрудничества с компанией Maer

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«Яндекс» прекращает сотрудничество с компанией Maer, которая занималась размещением рекламы на медиаэкранах на крышах такси, сообщает РБК со ссылкой на источники на медиарынке.

Партнерство «Яндекса» и Maer по рекламе на такси истекло в декабре 2023 года и стороны не стали его продлевать. Источники отмечают, что холдинг не был доволен результатами проекта, что и повлекло за собой прекращение сотрудничества.

Глава Maer Константин Майор заявил РБК, что речь идет не просто о прекращении сотрудничества, а о приостановке всего проекта. Такое решение он объяснил «масштабными изменениями в структуре «Яндекса», затрагивающими и состав команды, а также низкой эффективностью проекта.

«Яндекс» уже нашел нового партнера, но кто им стал, пока не называется. По данным источников, предложение о сотрудничестве поступало крупнейшему в России оператору наружной рекламы Russ, но наиболее вероятным и заинтересованным в проекте кандидатом выступает оператор «Рим».

Яндекс Maer
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