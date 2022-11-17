Maer разместил 2 тыс. экранов на такси Москвы

Maer на «Национальном рекламном форуме» презентовал рекламный носитель, с помощью которого поможет брендам охватить аудиторию исторического центра Москвы, — «MaerТакси». Об этом Sostav рассказали представители оператора.

Цифровой инвентарь наружной рекламы растёт год от года, отмечают в Maer. Мировой тренд актуален и для России: доля медиаэкранов по отношению к статичным баннерам выросла уже до 45% и в следующем году способна преодолеть рекордную отметку в 50%. Однако в некоторых случаях распространение наружной рекламы искусственно сдерживается, в частности, для защиты объектов культурного наследия. К примеру, внутри Третьего транспортного кольца столицы таких объектов более 3 тыс.

В Maer утверждают, что проблему охвата аудитории в центральной части городов можно решить с помощью рекламы на легковых автомобилях, для которых отсутствуют законодательные ограничения на передвижение в исторических локациях. В этой связи оператор наружной рекламы официально объявил о запуске нового проекта, связанного с установкой медиаэкранов на такси.

По мнению представителей медиахолдинга, такси-формат поможет брендам в активном продвижении, особенно тем, кому необходимо «здесь и сейчас» заявить о продукте или событии. Современный цифровой носитель идеально вписывается в городскую среду и быстро привлекает внимание целевой аудитории, считают в компании.

По словам владельца медиахолдинга Константина Майора, мобильные экраны Maer будут передвигаться в Москве преимущественно в пределах Садового кольца с расширением зоны охвата до ТТК. Сейчас в Москве запущено 2 тыс. такси-экранов: по два на каждом автомобиле. Рекламный креатив для них запускается и управляется из единого центра. Контент можно менять с учётом локации и синхронизировать с крупноформатным цифровым инвентарем медиахолдинга Maer: медиафасадами и суперсайтами формата 15×5 метров. В Maer отмечают, что одновременное использование всех видов цифровых экранов позволит клиентам кратно усилить результат рекламной кампании.

Гибкие настройки и WI-FI-технологии Maer помогут транслировать рекламу так, как нужно заказчику, а данные «Яндекс.Аудитории» о пользователях мобильных устройств позволят получать информацию о количестве людей, находящихся рядом с экранами, и точнее измерить охват рекламной кампании. Ретаргетинг рекламного сообщения в интернете на аудиторию, видевшую рекламу на такси, также повысит результат кампании.

Суточное количество контактов с аудиторией проекта «MaerТакси» оценивается холдингом в 60 млн. Через год количество таких устройств в центре столицы вырастет до 4 тыс., рассказали представители Maer.

По данным спикеров «Национального рекламного форума», за два последних года доля наружных рекламоносителей в рекламном медиасплите выросла почти вдвое, причём половина затрат приходится на цифровую разновидность, востребованность которой обусловлена как технологическими возможностями, так и увеличением числа конструкций. Например, за это время в Санкт-Петербурге цифрового инвентаря стало в пять раз больше, во многих других регионах — в три, в Москве — в два. В 2022 году партнёр НРФ — медиахолдинг Maer — запустил в работу в Москве шесть медиафасадов — цифровых экранов самого крупного в отрасли формата.

События 2022 года заставили бизнес перераспределять бюджеты на маркетинг и искать новые инструменты роста, отмечают в Maer. По словам представителей компании, бренды обратили внимание на цифровую наружную рекламу, сравнимую по охвату с телевидением, а по частоте контакта — с интернетом. В 2022 году резко вырос спрос на омниканальное размещение, где одним из коммуникационных каналов выступает цифровая наружная реклама.

Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга Maer: Несмотря на падение рекламного рынка в целом, сегмент цифровой наружной рекламы вырос в этом году на 20%. Это произошло по двум причинам: обрушения интернет-рынка на 40% и высокой эффективности цифровой наружной рекламы. Приход новых клиентов и рост продаж в таких обстоятельствах нужно воспринимать как аванс доверия, так как очевидно, что клиенты находятся в поиске новых инструментов роста. Мы просто обязаны оправдать такое доверие и предоставить клиентам новые технологии измерения, новые форматы рекламы, новые бизнес-модели взаимодействия с целевой аудиторией. Мы видим, какой интерес вызывают наши услуги у компаний, которые локализуют бизнес в России. Уверены, что инвестиции в бренд, сделанные сегодня, дадут мультипликативный эффект за следующие 3−5 лет.

Юлия Удовенко, вице-президент по маркетингу ГК «Родная Речь»: Важные преимущества такси-формата — это высокая степень диджитализации. Для нас особенно интересны динамическая смена креатива и ультра-локальный таргетинг в зависимости от маршрута. Для ритейла и ко-промо компаний брендов с ритейлерами важно доносить предложение в моменте принятия решения и контексте ситуации. Движимые объекты могут обеспечить необходимую гибкость и донесение информации до определенных районов.

Дмитрий Орченко, Chief client & business director рекламного агентства ОККАМ: В Москве такой инструмент может оказаться актуальным, в частности для кампаний, где оперативно нужно рассказать целевой аудитории о каком-то мероприятии или продукте. Мы с интересом будем наблюдать за развитием данного формата в столице.

Maer внимательно следит за инновациями и оперативно их внедряет, отмечают представители компании. К примеру, расчёт эффективности рекламной кампании медиахолдинг производит на основании собственной разработки — технологии О2О (offline-to-online), которой оборудованы все цифровые носители оператора. Технология также позволяет усиливать наружную рекламу показом аналогичного контента в интернете.