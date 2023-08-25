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25.08.2023 в 17:00

«Яндекс Маркет» открыл школу в Roblox

Пользователь может играть в игры и получать промокоды

«Яндекс Маркет» открыл школу в Roblox, в которой можно поучаствовать в играх и получить промокоды для покупок на маркетплейсе.

В ней есть теннисный корт, баскетбольная площадка, фонтан, фотозона, школьный автобус и магазин с внутриигровыми предметами от маркетплейса. В самой школе можно поиграть в четыре игры: «Запомни карточку», «Змейка», «Пол — это лава» и «Собери башню из коробок».

После победы во всех играх пользователь получает промокод для покупки на «Маркете» со скидкой, а ещё может приобрести товары в виртуальном магазине школы. Предметы из этого магазина позволяют изменить внешний вид своего героя в Roblox. Среди них — футболка, шорты, бейсболка, рюкзак и две причёски. Всё это раскрашено в фирменные цвета «Маркета» — чёрный и жёлтый, а на некоторых предметах есть также логотип сервиса.

Освоиться в школе помогает живая коробка «Маркета». Например, она подсказывает правила игр, а ещё с ней можно сфотографироваться в виртуальном магазине.

Roblox — становится все более популярной метавселенной среди российских брендов. К примеру, в июле телеканал «Пятница!» в честь своего 10-летия провел в Roblox летний фестиваль. За десять дней локацию посетили 250 тыс. раз, а на концерт дуэта Анастасии Ивлеевой и Романа Каграманова пришли 15 тыс. уникальных пользователей.

Яндекс.Маркет Roblox
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