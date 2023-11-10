«Яндекс Лавка» увеличит количество даркмоллов в Москве

«Яндекс Лавка» откроет даркмоллы в Москве и Санкт-Петербурге. Их площадь будет втрое больше, чем у обычных дарксторов, а ассортимент будет достигать 6 тыс. позиций. Об этом сообщает «Коммерсант».

Площадь даркмоллов «Яндекс Лавки» составит 500 м2. В Москве уже работает более 30 таких объектов, кроме того, они появятся в Санкт-Петербурге уже в 2024 году. В перспективе сервис планирует перевести в формат даркмоллов до половины помещений в Москве и Санкт-Петербурге.

В сервисе добавили, что намерены продолжить открывать и обычные дарксторы, а площадь склада зависит от плотности заказа в конкретном районе и наличия помещений.

Эксперты предупреждают, что увеличение площади складов должно повысить средний чек, но может осложнить управление и увеличить длительность сборки и доставки товаров.

Ранее сообщалось, «Яндекс» создал новое бизнес-направление — электронной коммерции. В него вошли «Маркет», «Еда», «Лавка» и «Маркет Деливери». Команды сервисов объединятся и будут развивать их в синергии друг с другом.