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25.06.2026 в 17:00

«Яндекс» запустит единый формат охватной рекламы на своих площадках

Компания объединит охватные инструменты «Директа» и позволит управлять частотой контактов с аудиторией

«Яндекс» запустит новый тип рекламной кампании, который объединит возможности охватных инструментов «Директа». Решение будет распространяться на различные онлайн- и офлайн-площадки компании и позволит централизованно управлять рекламными размещениями. Об этом Sostav сообщили в компании.

На первом этапе рекламодателям доступен медийный формат «Прайм-баннер». Он объединяет рекламные позиции более чем на 20 сервисах экосистемы «Яндекса».

Размещение доступно на площадках, включая «Поиск», «Браузер», «Погоду», «Маркет», «Go», «Почту», «Кинопоиск», «Музыку», «Афишу», «Студию Алисы AI» и «Ритм». Формат предусматривает учет пересечения аудитории между сервисами и управление количеством рекламных контактов.

По словам директора по продуктам и искусственному интеллекту в «Яндекс Рекламе» Алексея Штоколова, компания развивает охватные инструменты с учетом того, что пользователи взаимодействуют сразу с несколькими сервисами. По данным компании, ежемесячно пользователи в среднем обращаются к десяти сервисам «Яндекса».

Рекламодатели могут настраивать показы «Прайм-баннера» по более чем 600 параметрам таргетинга, а также ограничивать размещение на отдельных устройствах или ресурсах. Стоимость размещения определяется по аукционной модели, а для оценки результатов кампаний в «Директе» доступны Lift-исследования.

Ранее в «Директе» появилась новая стратегия — ИИ-оптимизация рекламы в каналах «Макса» и Telegram.

Яндекс Яндекс.Директ Реклама рекламные инструменты
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