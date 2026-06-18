«Яндекс» добавил ИИ-оптимизацию рекламы в каналах в «Максе» и Telegram

«Яндекс» расширил возможности «Директа», добавив инструменты автоматической оптимизации рекламных кампаний в Telegram и «Максе» под целевые действия пользователей. Рекламодатели могут задавать в личном кабинете цели кампании, такие как покупка, заявка или регистрация, а алгоритмы самостоятельно настроят показ рекламы в мессенджерах так, чтобы максимизировать конверсии при заданном бюджете. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там добавили, что алгоритмы подбирают каналы для размещения и корректируют ставки с учетом заданных параметров кампании. Оплата при этом производится за фактические переходы пользователей по рекламным объявлениям.

Новый инструмент ориентирован на продвижение через каналы авторов в мессенджерах. Система анализирует данные о взаимодействии аудитории с рекламой и поведении пользователей после перехода на сайт или целевую страницу, что позволяет корректировать параметры размещения в процессе работы кампании.

В основе решения лежат нейротехнологии «Яндекс Рекламы» Yandex Neuro Ads, которые используются для оценки эффективности размещений и выбора наиболее подходящих каналов. По мере накопления статистики система адаптируется к особенностям конкретного рекламодателя.

В компании уточнили, что под управлением ИИ проходит уже 85% рекламных бюджетов в «Директе», а также оптимизируются кампании в «Поиске» и на площадках рекламной сети «Яндекса».

Ранее «Яндекс» открыл доступ российским отелям к продвижению в тематическом блоке в «Поиске».