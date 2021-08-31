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31.08.2021 в 14:00

«Яндекс.Дзен» запустил посты, которые можно разворачивать прямо в ленте

Чтобы прочитать короткую заметку в новом формате, пользователю не нужно будет переходить в канал автора

«Яндекс.Дзен» добавил новый формат постов: в нем можно публиковать тексты до 1,5 тыс. знаков со ссылками и изображениями. Читатель сможет развернуть публикацию прямо в ленте, чтобы прочитать ее полностью. Для этого не нужно будет переходить в канал блогера или медиа, сообщили Sostav в компании.

По задумке разработчиков, формат подойдет для новостей, аналитики, отзывов и других жанров публикаций. На этапе тестирования посты будут видеть подписчики каналов, а в ближайшие недели они начнут рекомендоваться и пользователям с релевантными интересами.

Сейчас посты доступны на всех мобильных площадках «Дзена»: в приложениях «Яндекс» и «Дзен», в веб-версии главной и в браузере «Яндекса» на телефоне. Осенью посты можно будет читать в десктопной версии.

Ранее в приложении «Яндекса» появился новый раздел «Ролики», где пользователи могут посмотреть видео от блогеров «Дзена»: в нем будут доступны вертикальные видео длиной до минуты. Для блогеров, снимающих короткие видео, компания запустила программу вознаграждения с фондом 50 млн руб., заявку на участие могут подать все желающие.

Яндекс.Дзен
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